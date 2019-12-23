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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
5
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 06:38

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Доброе утро
Присматриваю депо для гривны.
1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой?
2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть?
3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП.
4. Пополнение дистанционно без комиссии?
5. ИБ есть?
6. Общие нюансы
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Алексей77
 
Повідомлень: 1492
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:05

Алексей77 (из моего 2-х годичного опьіта в єтом банке)
1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой?
Звичайний
2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть?
Комиссии нет только в Укркарт (попробуй их найти), в остальньіх есть. Оптимально - касса.
3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП.
Без комиссии
4. Пополнение дистанционно без комиссии?
Не знаю
5. ИБ есть?
Нет, увьі
6. Общие нюансы
Все вовремя. Тихий спокойньій банчик.
Лично я продолжу с ним общение, хотя отсутствие ИБ напрягает
Нова
 
Повідомлень: 14
З нами з: 19.02.18
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