КОМІНВЕСТБАНК

Додано: Вів 24 гру, 2019 06:38

Доброе утро

Присматриваю депо для гривны.

1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой?

2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть?

3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП.

4. Пополнение дистанционно без комиссии?

5. ИБ есть?

6. Общие нюансы

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/