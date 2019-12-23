КОМІНВЕСТБАНК

Додано: Вів 24 гру, 2019 08:05
Алексей77 (из моего 2-х годичного опьіта в єтом банке)
1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой?
Звичайний
2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть?
Комиссии нет только в Укркарт (попробуй их найти), в остальньіх есть. Оптимально - касса.
3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП.
Без комиссии
4. Пополнение дистанционно без комиссии?
Не знаю
5. ИБ есть?
Нет, увьі
6. Общие нюансы
Все вовремя. Тихий спокойньій банчик.
Лично я продолжу с ним общение, хотя отсутствие ИБ напрягает