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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 06:38

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Доброе утро
Присматриваю депо для гривны.
1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой?
2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть?
3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП.
4. Пополнение дистанционно без комиссии?
5. ИБ есть?
6. Общие нюансы
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:05

Алексей77 (из моего 2-х годичного опьіта в єтом банке)
1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой?
Звичайний
2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть?
Комиссии нет только в Укркарт (попробуй их найти), в остальньіх есть. Оптимально - касса.
3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП.
Без комиссии
4. Пополнение дистанционно без комиссии?
Не знаю
5. ИБ есть?
Нет, увьі
6. Общие нюансы
Все вовремя. Тихий спокойньій банчик.
Лично я продолжу с ним общение, хотя отсутствие ИБ напрягает
Нова
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:54

На ГЛ так уверенно сказали, что ИБ есть бесплатный
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:16

Re: КОМІНВЕСТБАНК

:arrow:
Обшибся с банком
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 24 гру, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:36

  ingtrans написав:https://cib.com.ua/uk/services/private/CIB_ONLINE

Ваша ссылка на коммерческий индустриальный,а наш вариант - коммерческий инвестиционный
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:52

  Алексей77 написав:На ГЛ так уверенно сказали, что ИБ есть бесплатный




В цьому банку є ІБ, але лише для ЮО (Юридичних осіб)
https://ibank.atcib.com.ua/index.html
http://www.coopinvest.com.ua/uk/corpora ... webbanking

для фізиків - кеди - каса :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:16

  Нова написав:Алексей77 (из моего 2-х годичного опьіта в єтом банке)
1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой?
Звичайний
2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть?
Комиссии нет только в Укркарт (попробуй их найти), в остальньіх есть. Оптимально - касса.
3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП.
Без комиссии
4. Пополнение дистанционно без комиссии?
Не знаю
5. ИБ есть?
Нет, увьі
6. Общие нюансы
Все вовремя. Тихий спокойньій банчик.
Лично я продолжу с ним общение, хотя отсутствие ИБ напрягает

Для якої карти відповіді на запитання 2 і 3?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 08:25

Re: КОМІНВЕСТБАНК

На ГЛ сказали, что снятие с их карты % по депо бесплатно во всех банкоматах Украины
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 08:30

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Пополнение депо в год не более первоначальной суммы
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 08:53

  Алексей77 написав:Пополнение депо в год не более первоначальной суммы

Звідки інфо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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