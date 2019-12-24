КОМІНВЕСТБАНК

Доброе утро Присматриваю депо для гривны. 1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой? 2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть? 3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП. 4. Пополнение дистанционно без комиссии? 5. ИБ есть? 6. Общие нюансы
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Алексей77 (из моего 2-х годичного опьіта в єтом банке) 1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой? Звичайний 2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть? Комиссии нет только в Укркарт (попробуй их найти), в остальньіх есть. Оптимально - касса. 3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП. Без комиссии 4. Пополнение дистанционно без комиссии? Не знаю 5. ИБ есть? Нет, увьі 6. Общие нюансы Все вовремя. Тихий спокойньій банчик. Лично я продолжу с ним общение, хотя отсутствие ИБ напрягает
Нова написав:Алексей77 (из моего 2-х годичного опьіта в єтом банке) 1.На какой депо смотреть с ежемес. выплатой? Звичайний 2. Снятие % в чужих банкоматах? Комиссия есть? Комиссии нет только в Укркарт (попробуй их найти), в остальньіх есть. Оптимально - касса. 3. Перевод на карту чужую с комиссией? или по СЭП. Без комиссии 4. Пополнение дистанционно без комиссии? Не знаю 5. ИБ есть? Нет, увьі 6. Общие нюансы Все вовремя. Тихий спокойньій банчик. Лично я продолжу с ним общение, хотя отсутствие ИБ напрягает
Для якої карти відповіді на запитання 2 і 3?
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Алексей77 написав:Пополнение депо в год не более первоначальной суммы
Звідки інфо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.