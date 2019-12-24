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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:06

  Алексей77 написав:Пополнение депо в год не более первоначальной суммы


Така офіційна інформація відсутня, також її спростовують у відділенні банку.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:17

  Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что снятие с их карты % по депо бесплатно во всех банкоматах Украины

Ця інфо достовірна тількм для зарплатних карток
http://www.coopinvest.com.ua/uploads/do ... c_jbc1.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:19

  VASH написав:
  Алексей77 написав:Пополнение депо в год не более первоначальной суммы


Така офіційна інформація відсутня, також її спростовують у відділенні банку.

Договором строкового вкладу також ця інфо спростовується.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Пополнение депо в год не более первоначальной суммы

Звідки інфо?

На ГЛ и по звонку в отделении
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:07

  Алексей77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Пополнение депо в год не более первоначальной суммы

Звідки інфо?

На ГЛ и по звонку в отделении

Хм, оформлял евровый "Звичайний" годовой в сентябре. Говорили, что ограничений по пополнению нет, в договоре просто написано, что пополнения допускаются. Уже в декабре оформил евровый и долларовый "Звичайний" на 5 лет на тех же условиях.
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