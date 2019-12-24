КОМІНВЕСТБАНК

Така офіційна інформація відсутня, також її спростовують у відділенні банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:06
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:17
Ця інфо достовірна тількм для зарплатних карток
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Сер 25 гру, 2019 09:19
Договором строкового вкладу також ця інфо спростовується.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:56
На ГЛ и по звонку в отделении
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Додано: Сер 25 гру, 2019 10:07
Хм, оформлял евровый "Звичайний" годовой в сентябре. Говорили, что ограничений по пополнению нет, в договоре просто написано, что пополнения допускаются. Уже в декабре оформил евровый и долларовый "Звичайний" на 5 лет на тех же условиях.
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