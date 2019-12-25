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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:55

  greenozon написав:а чому власне до КДВ підв'язали а не до УНІ?
тоді б вийшло під 0.
мьі ведь говорим о кєшировании, обналичивании, когда банкоматьі и касса Коминвеста далеко. смьісл на уни привата?
Нова
 
Повідомлень: 19
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:01

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  Нова написав:без комисса со стороньі Коминвестбанка

Це хороша новина.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31010
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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