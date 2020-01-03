мьі ведь говорим о кєшировании, обналичивании, когда банкоматьі и касса Коминвеста далеко. смьісл на уни привата?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:55
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:01
Re: КОМІНВЕСТБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:10
Впав останній бастіон - тримав ставки до останнього 5.5 річних валюта ($, Є)
нові ставки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:29
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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