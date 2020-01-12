мьі ведь говорим о кєшировании, обналичивании, когда банкоматьі и касса Коминвеста далеко. смьісл на уни привата?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:55
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:01
Re: КОМІНВЕСТБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:10
Впав останній бастіон - тримав ставки до останнього 5.5 річних валюта ($, Є)
нові ставки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:53
на заметку - грн вклады с пополнением пополнять только в отделении , при этом заполняете заявку на пополнение вклада . Никакого БЕЗНАЛА !!
никому не верю
Додано: Пон 13 січ, 2020 07:43
А какая, вообще, в банке политика относительно пополнения 2-х и 5-ти летних вкладов? Разрешат через 4,5 года пополнить под 17%
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:30
Re: КОМІНВЕСТБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:31
Квесторе_поверніться
Якщо вірити інформації, що була отримано від операціоністки у відділені, міняли відсотки неодноразово. Як зрозумів, здійснюється автоматичне перерахування відсотків по новим вкладам. Але, за умов отримання відповідних вказівок з головного офісу потенційно можливе переглядання відсотків і по раніше відкритим вкладам. Відповідно при цьому якщо ви не надаєте згоди на перерахування відсотків у подальшому - депозитний договір припиняється.
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:11
Так. Такі ризики є...і взагалі банка дрібна регіональна.
Будем живі - будем бачити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:44
НБУ доповідає шо конячники -25 млн мінусів намалювали
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:46
Глобус в.рався раньше срока,но кто языком мелил ерундой - другие тихонечко пополнили
никому не верю
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