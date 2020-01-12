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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:55

  greenozon написав:а чому власне до КДВ підв'язали а не до УНІ?
тоді б вийшло під 0.
мьі ведь говорим о кєшировании, обналичивании, когда банкоматьі и касса Коминвеста далеко. смьісл на уни привата?
Нова
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:01

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  Нова написав:без комисса со стороньі Коминвестбанка

Це хороша новина.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:10

Впав останній бастіон - тримав ставки до останнього 5.5 річних валюта ($, Є)

нові ставки :arrow:
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:53

  greenozon написав:Впав останній бастіон - тримав ставки до останнього 5.5 річних валюта ($, Є)

нові ставки :arrow:
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits


на заметку - грн вклады с пополнением пополнять только в отделении , при этом заполняете заявку на пополнение вклада . Никакого БЕЗНАЛА !!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 07:43

  sens написав:
  greenozon написав:Впав останній бастіон - тримав ставки до останнього 5.5 річних валюта ($, Є)

нові ставки :arrow:
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits


на заметку - грн вклады с пополнением пополнять только в отделении , при этом заполняете заявку на пополнение вклада . Никакого БЕЗНАЛА !!

А какая, вообще, в банке политика относительно пополнения 2-х и 5-ти летних вкладов? Разрешат через 4,5 года пополнить под 17% :?:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:30

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  la9 написав:Разрешат через 4,5 года пополнить под 17%

Саме з цією ціллю і відкриваємо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:31

Квесторе_поверніться
Якщо вірити інформації, що була отримано від операціоністки у відділені, міняли відсотки неодноразово. Як зрозумів, здійснюється автоматичне перерахування відсотків по новим вкладам. Але, за умов отримання відповідних вказівок з головного офісу потенційно можливе переглядання відсотків і по раніше відкритим вкладам. Відповідно при цьому якщо ви не надаєте згоди на перерахування відсотків у подальшому - депозитний договір припиняється.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:11

  VASH написав:Квесторе_поверніться
Якщо вірити інформації, що була отримано від операціоністки у відділені, міняли відсотки неодноразово. Як зрозумів, здійснюється автоматичне перерахування відсотків по новим вкладам. Але, за умов отримання відповідних вказівок з головного офісу потенційно можливе переглядання відсотків і по раніше відкритим вкладам. Відповідно при цьому якщо ви не надаєте згоди на перерахування відсотків у подальшому - депозитний договір припиняється.

Так. Такі ризики є...і взагалі банка дрібна регіональна.
Будем живі - будем бачити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:44

НБУ доповідає шо конячники -25 млн мінусів намалювали
http://finbalance.com.ua/news/privatbank-deklaru-pributok-32-mlrd-hrn-za-11-misyatsiv-2019-roku
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:46

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Разрешат через 4,5 года пополнить под 17%

Саме з цією ціллю і відкриваємо.

Глобус в.рався раньше срока,но кто языком мелил ерундой - другие тихонечко пополнили
никому не верю
sens
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