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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:52

А дехто в Порохбанці відкрив на довгострок під 18% річних...а не в Шаромиги на 900 днів під 15%. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:53

  Квесторе_поверніться написав:А дехто в Порохбанці відкрив на довгострок під 18% річних...а не в Шаромиги на 900 днів під 15%. :wink:

Ганьба,Пети ни копейки
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:44

Порохбанка = скамбанка
рано чи п*** її прихлопнуть нелюбителі пороха :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7153
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:58

  greenozon написав:Порохбанка = скамбанка
рано чи п*** її прихлопнуть нелюбителі пороха :mrgreen:

Нема за шо
Тут нормативи по Порохбанці лежать :)
http://www.ii-bank.com.ua/about/accounting/g2020/PokazDialBank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31361
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
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