КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:52
А дехто в Порохбанці відкрив на довгострок під 18% річних...а не в Шаромиги на 900 днів під 15%.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:53
Ганьба,Пети ни копейки
никому не верю
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:44
Порохбанка = скамбанка
рано чи п*** її прихлопнуть нелюбителі пороха
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:58
Нема за шо
Тут нормативи по Порохбанці лежать
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:46
о-да,ВБР сына четвертого президента в теме банкротов,за легализацию,шакалоладная банка тоже может за липецкую завод цукерок отправить
никому не верю
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:59
В банку грядуть зміни (або вже розпочались)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:08
Зашел в отделение, расспрашивал - дадут ли пополнить через 4 года под 17,5?
Конкретно ничего не сказали, только сообщили, что у них как-то были ставки в районе 10 по баксу в то время, как в остальных - уже 5, и якобы они принимали пополнение под 10. Но объясняли так, что понять их однозначно крайне сложно
Технологии, конечно, прошлого века, но то такое...
У кого-то был опыт сотрудничества и пополнения 2-5 летних вкладов хотя бы после половины срока?
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:13
la9
а то что они эти 10 понизили по действующим вкладам
сказать забыли?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:26
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