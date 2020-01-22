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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:08

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  lubopytnaya написав:Как гласит китайская мудрость: "Если твой сосед поймал за один час 10 рыбин, то это вовсе не значит, что за 10 часов ты поймаешь хотя бы одну" :wink:
Поэтому опираться на чей-то опыт в такой далекой перспективе имеет мало смысла.

При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:11

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:Как гласит китайская мудрость: "Если твой сосед поймал за один час 10 рыбин, то это вовсе не значит, что за 10 часов ты поймаешь хотя бы одну" :wink:
Поэтому опираться на чей-то опыт в такой далекой перспективе имеет мало смысла.

При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить :wink:

Та повно негативу про закарпатських конячників...тут вже надія на Фонд. :)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:30

  la9 написав:При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить :wink:

Эх... как скучно Вы живёте! В Вас пропал дух авантюризма, Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам, Вы перестали делать большие хорошие глупости... :(
(с)Ирония судьбы или с легким паром
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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