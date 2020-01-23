При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:08
Re: КОМІНВЕСТБАНК
При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:11
Та повно негативу про закарпатських конячників...тут вже надія на Фонд.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:30
Эх... как скучно Вы живёте! В Вас пропал дух авантюризма, Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам, Вы перестали делать большие хорошие глупости...
(с)Ирония судьбы или с легким паром
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 06:30
Куля в лоб, то й куля в лоб...
Вибачте. Хотів сказати: "Фонд, то й фонд... "
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:38
Re: КОМІНВЕСТБАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:02
А вы знаете, я тоже так подумал... остановившись и посмотрев на процесс со стороны!
И вложился на 2 и 5 лет вчера!
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