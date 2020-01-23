КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:08
lubopytnaya написав:
Как гласит китайская мудрость: "Если твой сосед поймал за один час 10 рыбин, то это вовсе не значит, что за 10 часов ты поймаешь хотя бы одну"
Поэтому опираться на чей-то опыт в такой далекой перспективе имеет мало смысла.
При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:11
la9 написав: lubopytnaya написав:
Как гласит китайская мудрость: "Если твой сосед поймал за один час 10 рыбин, то это вовсе не значит, что за 10 часов ты поймаешь хотя бы одну"
Поэтому опираться на чей-то опыт в такой далекой перспективе имеет мало смысла.
При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить
Та повно негативу про закарпатських конячників...тут вже надія на Фонд.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:30
la9 написав:
При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить
Эх... как скучно Вы живёте! В Вас пропал дух авантюризма, Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам, Вы перестали делать большие хорошие глупости...
(с)Ирония судьбы или с легким паром
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:38
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:02
lubopytnaya написав: la9 написав:
При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить
Эх... как скучно Вы живёте! В Вас пропал дух авантюризма, Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам, Вы перестали делать большие хорошие глупости...
(с)Ирония судьбы или с легким паром
А вы знаете, я тоже так подумал... остановившись и посмотрев на процесс со стороны!
И вложился на 2 и 5 лет вчера!
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la9
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:49
la9 написав:
Эх... как скучно Вы живёте! В Вас пропал дух авантюризма, Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам, Вы перестали делать большие хорошие глупости...
(с)Ирония судьбы или с легким паром
А вы знаете, я тоже так подумал... остановившись и посмотрев на процесс со стороны!
И вложился на 2 и 5 лет вчера![/quote]% у них привлекательные. А вот коньяк, так себе.
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