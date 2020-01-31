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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:08

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  lubopytnaya написав:Как гласит китайская мудрость: "Если твой сосед поймал за один час 10 рыбин, то это вовсе не значит, что за 10 часов ты поймаешь хотя бы одну" :wink:
Поэтому опираться на чей-то опыт в такой далекой перспективе имеет мало смысла.

При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:11

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:Как гласит китайская мудрость: "Если твой сосед поймал за один час 10 рыбин, то это вовсе не значит, что за 10 часов ты поймаешь хотя бы одну" :wink:
Поэтому опираться на чей-то опыт в такой далекой перспективе имеет мало смысла.

При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить :wink:

Та повно негативу про закарпатських конячників...тут вже надія на Фонд. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:30

  la9 написав:При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить :wink:

Эх... как скучно Вы живёте! В Вас пропал дух авантюризма, Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам, Вы перестали делать большие хорошие глупости... :(
(с)Ирония судьбы или с легким паром
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 06:30

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:
  lubopytnaya написав:Как гласит китайская мудрость: "Если твой сосед поймал за один час 10 рыбин, то это вовсе не значит, что за 10 часов ты поймаешь хотя бы одну" :wink:
Поэтому опираться на чей-то опыт в такой далекой перспективе имеет мало смысла.

При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить :wink:

Та повно негативу про закарпатських конячників...тут вже надія на Фонд. :)

Куля в лоб, то й куля в лоб... :lol:
Вибачте. Хотів сказати: "Фонд, то й фонд... " :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:38

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  lubopytnaya написав:Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам,


:) :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:02

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:При наличии негативных отзывов, я, скорее всего, даже не садился бы рыбачить :wink:

Эх... как скучно Вы живёте! В Вас пропал дух авантюризма, Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам, Вы перестали делать большие хорошие глупости... :(
(с)Ирония судьбы или с легким паром


А вы знаете, я тоже так подумал... остановившись и посмотрев на процесс со стороны! :D
И вложился на 2 и 5 лет вчера!
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:49

  la9 написав:Эх... как скучно Вы живёте! В Вас пропал дух авантюризма, Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам, Вы перестали делать большие хорошие глупости... :(
(с)Ирония судьбы или с легким паром

А вы знаете, я тоже так подумал... остановившись и посмотрев на процесс со стороны! :D
И вложился на 2 и 5 лет вчера![/quote]
% у них привлекательные. А вот коньяк, так себе. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:52

Щось банк почав хімічити із довгими солодкими валютними депошками
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розфарбував в червоний колір і додав зірочки.. :roll:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:15

  greenozon написав:Щось банк почав хімічити із довгими солодкими валютними депошками
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J
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:30

  J написав:
  greenozon написав:Щось банк почав хімічити із довгими солодкими валютними депошками
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розфарбував в червоний колір і додав зірочки.. :roll:

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По гривні ціна стовпа зросла в 10 раз. :shock:
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