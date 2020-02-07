|
|
|
КОМІНВЕСТБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:19
darmet написав:% у них привлекательные. А вот коньяк, так себе.
не плохой у них и коньяк
по сравнению с остальными так вообще супер
у меня знакомый работает с Садвинпромснабом, занимается поставками материалов, так вот виноматериал они закупают качественный
и на их коньяк крайне редко бывают скидки, потому что и так хорошо продаётся
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2639
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7502
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:36
Квесторе_поверніться написав:
мінімальна сума вкладу* 50000грн 2000$ 2000eur
По гривні ціна стовпа зросла в 10 раз.
[/quote]
Це вже не стовп, а ціла телевежа.
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2445
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:12
Скажите, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1658
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:33
Сказали что в день размещения
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5592
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:52
Investor_K
Да, даже если разные вклады на одно лицо - тоже в разные дни будетт.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 529
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:38
Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32211
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1636 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07
deneg net написав:
е плохой у них и коньяк
по сравнению с остальными так вообще супер
VSOP XO VS .. .?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7502
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:56
Квесторе_поверніться написав:
Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?
Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11875
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:03
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?
Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?
Шо за заява?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32211
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1636 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|