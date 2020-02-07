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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:19

  darmet написав:% у них привлекательные. А вот коньяк, так себе. :wink:

не плохой у них и коньяк
по сравнению с остальными так вообще супер
у меня знакомый работает с Садвинпромснабом, занимается поставками материалов, так вот виноматериал они закупают качественный
и на их коньяк крайне редко бывают скидки, потому что и так хорошо продаётся :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55

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:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:http://prntscr.com/qvst2i
розфарбував в червоний колір і додав зірочки.. :roll:

мінімальна сума вкладу* 50000грн 2000$ 2000eur :idea:

По гривні ціна стовпа зросла в 10 раз. :shock:[/quote]
Це вже не стовп, а ціла телевежа. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:12

Скажите, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:33

Сказали что в день размещения
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:52

Investor_K
Да, даже если разные вклады на одно лицо - тоже в разные дни будетт.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:38

Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  deneg net написав:е плохой у них и коньяк
по сравнению с остальными так вообще супер


VSOP XO VS .. .? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:56

  Квесторе_поверніться написав:Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?

Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:03

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?

Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?

Шо за заява?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  #<1 ... 18192021>
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