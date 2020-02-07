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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:26

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?

Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?

Шо за заява?
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
никому не верю
sens
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  #<1 ... 18192021
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