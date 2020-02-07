|
|
КОМІНВЕСТБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:26
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?
Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?
Шо за заява?
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11875
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему