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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:26

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?

Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?

Шо за заява?
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:27

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:,
Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?

Шо за заява?
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис

раньше еще и додаткову угоду делали, теперь забили
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:13

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  J написав:додаткову угоду делали, теперь забили

Потому что с сентября все в публичном договоре прописали.
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ukrprom2014
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  #<1 ... 18192021
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