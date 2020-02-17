прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:26
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
никому не верю
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:27
раньше еще и додаткову угоду делали, теперь забили
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:13
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Потому что с сентября все в публичном договоре прописали.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:36
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Хто підкаже, якщо депозити "Звичайний" оформлено до введення нових нормативів щодо мінімальних сум поповнення (2000 грн та 500 у валюті), то ці нові вимоги поширюються й на них?
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