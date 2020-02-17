КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:26
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?
Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?
Шо за заява?
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:27
sens написав: Квесторе_поверніться написав: sens написав:
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Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?
Шо за заява?
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
раньше еще и додаткову угоду делали, теперь забили
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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J
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:13
J написав:
додаткову угоду делали, теперь забили
Потому что с сентября все в публичном договоре прописали.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:36
Хто підкаже, якщо депозити "Звичайний" оформлено до введення нових нормативів щодо мінімальних сум поповнення (2000 грн та 500 у валюті), то ці нові вимоги поширюються й на них?
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VASH
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:23
VASH
я б прочитав уважно депо-договір
чи там є дірки щодо можливості змін в майбутньому таких опцій
інакше можна апелювати
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greenozon
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:11
greenozon написав:VASH
я б прочитав уважно депо-договір
чи там є дірки щодо можливості змін в майбутньому таких опцій
інакше можна апелювати
Мене цікавить практичний досвід вкладників, особисто я 20.01.20 поповнював валютні вклади - вистачило 100 у.е. + нараховані відсотки.
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VASH
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