КОМІНВЕСТБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:26
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо СЕПом хто поповнював? Все Ок?
Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?
Шо за заява?
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
никому не верю
sens
Повідомлень: 11925
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 694 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:27
sens написав: Квесторе_поверніться написав: sens написав:
,
Вы забыли про заяву на пополнение в отделении на имя нас.отделения...мабуть?
Шо за заява?
прийдіть до відділення з грошима—вам нададуть таку заяву на підпис
раньше еще и додаткову угоду делали, теперь забили
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99 до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
Повідомлень: 4843
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 216 раз.
Профіль
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:13
J написав:
додаткову угоду делали, теперь забили
Потому что с сентября все в публичном договоре прописали.
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
Повідомлень: 665
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:36
Хто підкаже, якщо депозити "Звичайний" оформлено до введення нових нормативів щодо мінімальних сум поповнення (2000 грн та 500 у валюті), то ці нові вимоги поширюються й на них?
VASH
Повідомлень: 445
З нами з: 26.10.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:23
VASH я б прочитав уважно депо-договір чи там є дірки щодо можливості змін в майбутньому таких опцій інакше можна апелювати
greenozon
Повідомлень: 7662
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 481 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:11
greenozon написав: VASH
я б прочитав уважно депо-договір
чи там є дірки щодо можливості змін в майбутньому таких опцій
інакше можна апелювати
Мене цікавить практичний досвід вкладників, особисто я 20.01.20 поповнював валютні вклади - вистачило 100 у.е. + нараховані відсотки.
VASH
Повідомлень: 445
З нами з: 26.10.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:48
VASH написав: greenozon написав: VASH
я б прочитав уважно депо-договір
чи там є дірки щодо можливості змін в майбутньому таких опцій
інакше можна апелювати
Мене цікавить практичний досвід вкладників, особисто я 20.01.20 поповнював валютні вклади - вистачило 100 у.е. + нараховані відсотки.
наразі я маю лише річний (але ще по старій ставці) валютний депо
там як було поповнення 100+ так і залишилось
до речі цю 5-річку переробили буквально недавно, навряд чи вже хтось встиг на практиці це спробувати (докидувати)
greenozon
Повідомлень: 7662
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 481 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:14
greenozon написав:
наразі я маю лише річний (але ще по старій ставці) валютний депо
там як було поповнення 100+ так і залишилось
В отделении сказали, что для действующих депозитов сумма пополнения
не изменилась
.
А для новых депозитов
повысилась
.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 4041
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:36
lubopytnaya написав: greenozon написав:
наразі я маю лише річний (але ще по старій ставці) валютний депо
там як було поповнення 100+ так і залишилось
В отделении сказали, что для действующих депозитов сумма пополнения
не изменилась
.
А для новых депозитов
повысилась
.
СЕПом кидали...який результат?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32524
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56
lubopytnaya написав:
В отделении сказали, что для действующих депозитов сумма пополнения не изменилась.
чінно, благородно!
greenozon
Повідомлень: 7662
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 481 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему