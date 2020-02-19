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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:02

lubopytnaya А уменя не приняли.Сказали минимум 500 долларов
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:44

Проценты на карточку по депозиту к какому времени падают?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:01

  Квесторе_поверніться написав:СЕПом кидали...який результат?

Нет, у меня же валюта.
Да и первоначальная сумма 6К, так что лично мне вряд ли придется пополнять вклад.
Разве что, по окончании срока надо будеть пополнить уже открытый 5-летний столбик, но думаю, что 6К для пополнения будет достаточно :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 19202122
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