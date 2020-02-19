КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:44
Проценты на карточку по депозиту к какому времени падают?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:01
Нет, у меня же валюта.
Да и первоначальная сумма 6К, так что лично мне вряд ли придется пополнять вклад.
Разве что, по окончании срока надо будеть пополнить уже открытый 5-летний столбик, но думаю, что 6К для пополнения будет достаточно
Жадность и Отвага!
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