Скрізь засіяли?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 бер, 2020 00:56
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 бер, 2020 08:58
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 02 бер, 2020 12:58
сказали А
кажіть і
Б!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:24
Re: КОМІНВЕСТБАНК
підкажіть, тут для депозитників немає інтернет банку?
і які обмеження щодо поповнення вкладів? можна в останній місяць, наприклад?
і чи є безкоштовний вихід p2p?
дякую
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10
Re: КОМІНВЕСТБАНК
немає (для ФО) і не планують
обмеження - на сайті в секції депозитів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|