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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 00:56

  ukrprom2014 написав:
  sens написав:Коронавирус съест чтоли?

Зря смеетесь. Т он тоже.

Скрізь засіяли? :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 08:58

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Скрізь засіяли?

Потерпите до 31.03 :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 12:58

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Скрізь засіяли?

Потерпите до 31.03 :)


сказали А
кажіть і
Б!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:24

Re: КОМІНВЕСТБАНК

підкажіть, тут для депозитників немає інтернет банку?
і які обмеження щодо поповнення вкладів? можна в останній місяць, наприклад?
і чи є безкоштовний вихід p2p?
дякую
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  Basilio2020 написав:підкажіть, тут для депозитників немає інтернет банку?

немає (для ФО) і не планують

обмеження - на сайті в секції депозитів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:05

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Застолбил 5летку.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:46

  vpchelko написав:Застолбил 5летку.

В національній валюті?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:48

Квесторе_поверніться
Да, пока дают 17.5%, карту ждать полторы - две недели.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:51

  vpchelko написав:Квесторе_поверніться
Да, пока дают 17.5%, карту ждать полторы - две недели.

Якщо Фонд піднімуть до 100000 євро і гривня буде тверда як криця....це клондайк. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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