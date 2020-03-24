КОМІНВЕСТБАНК

la9 написав:Оригинальный здесь подход... Остаток по карте по телефону не говорят. ИБ нет. Предлагают засунуть карту в банкомат и узнать )) Выходит, только смс. Только в тарифах http://www.coopinvest.com.ua/uploads/do ... c_jbc1.pdf указано 5 грн по зарплатным картам, а по депокартам - ?? На словах сказали при открытии депо, что 4 грн, но в тарифах ничего не вижу. Сколько стоит смс по депокартам?
4 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.