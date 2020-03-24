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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:15

  la9 написав:Оригинальный здесь подход... Остаток по карте по телефону не говорят. ИБ нет. Предлагают засунуть карту в банкомат и узнать ))
Выходит, только смс. Только в тарифах http://www.coopinvest.com.ua/uploads/do ... c_jbc1.pdf указано 5 грн по зарплатным картам, а по депокартам - ?? На словах сказали при открытии депо, что 4 грн, но в тарифах ничего не вижу. Сколько стоит смс по депокартам?

4 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:36

emeta
на открыть да ))

а на забрать проценты предлагают сходить в аптеку "здесь рядом по улице" ))
внутри все без масок
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:40

  cohan написав:emeta
на открыть да ))

а на забрать проценты предлагают сходить в аптеку "здесь рядом по улице" ))
внутри все без масок


Там же можно оформить карточку для процентов.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:44

карточку зажали
предложили получать проценты в кассе
Да и что-то подсказывает что карточные продукты здесь не ахти
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:53

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Ахти - не ахти... Но ними можно расплачиваться в торговой сети.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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