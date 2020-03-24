КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:15
la9 написав:
Оригинальный здесь подход... Остаток по карте по телефону не говорят. ИБ нет. Предлагают засунуть карту в банкомат и узнать ))
Выходит, только смс. Только в тарифах
http://www.coopinvest.com.ua/uploads/do ... c_jbc1.pdf
указано 5 грн по зарплатным картам, а по депокартам - ?? На словах сказали при открытии депо, что 4 грн, но в тарифах ничего не вижу. Сколько стоит смс по депокартам?
4 грн.
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greenozon
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:36
emeta на открыть да )) а на забрать проценты предлагают сходить в аптеку "здесь рядом по улице" )) внутри все без масок
cohan
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:40
cohan написав: emeta
на открыть да ))
а на забрать проценты предлагают сходить в аптеку "здесь рядом по улице" ))
внутри все без масок
Там же можно оформить карточку для процентов.
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Investor_K
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:44
карточку зажали
предложили получать проценты в кассе Да и что-то подсказывает что карточные продукты здесь не ахти
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Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Повідомлень: 1813
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:53
Ахти - не ахти... Но ними можно расплачиваться в торговой сети.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5643
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 508 раз.
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