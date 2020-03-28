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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:45
не ахти...
По карточке валютной деньги в кассе не дают, со счета с комиссией...
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:30
в тарифах вроде бесплатно
1.22 Касове обслуговування:
- зняття з рахунку фізичної особи - безкоштовно
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:46
Re: КОМІНВЕСТБАНК
а тут депо проценты 1го числа или как в ПУМБе / Львове и т.п. в день открытия?
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