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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:45

не ахти...

По карточке валютной деньги в кассе не дают, со счета с комиссией...
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:30

в тарифах вроде бесплатно

http://www.coopinvest.com.ua/uploads/documents/tarifs_k3o1.pdf

1.22 Касове обслуговування:
- зняття з рахунку фізичної особи - безкоштовно
sergise
 
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:46

Re: КОМІНВЕСТБАНК

а тут депо проценты 1го числа или как в ПУМБе / Львове и т.п. в день открытия?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:00

  cohan написав:а тут депо проценты 1го числа или как в ПУМБе / Львове и т.п. в день открытия?

В день відкриття чи наступний...точно не пригадаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33200
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:18

Re: КОМІНВЕСТБАНК

В день открытия
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:24

Конячники по звичайному депо на рік і півтора мінімальну суму вкладу відкотили до 5000 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:22

  Квесторе_поверніться написав:Конячники по звичайному депо на рік і півтора мінімальну суму вкладу відкотили до 5000 грн.

Для 12-18 і не міняли ніколи
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:54

  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Конячники по звичайному депо на рік і півтора мінімальну суму вкладу відкотили до 5000 грн.

Для 12-18 і не міняли ніколи

Значить був неуважний. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33200
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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