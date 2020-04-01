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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:45
не ахти...
По карточке валютной деньги в кассе не дают, со счета с комиссией...
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:30
в тарифах вроде бесплатно
1.22 Касове обслуговування:
- зняття з рахунку фізичної особи - безкоштовно
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:46
Re: КОМІНВЕСТБАНК
а тут депо проценты 1го числа или как в ПУМБе / Львове и т.п. в день открытия?
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:00
В день відкриття чи наступний...точно не пригадаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:18
Re: КОМІНВЕСТБАНК
В день открытия
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 01 кві, 2020 21:24
Конячники по звичайному депо на рік і півтора мінімальну суму вкладу відкотили до 5000 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 01 кві, 2020 23:22
Для 12-18 і не міняли ніколи
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:54
Значить був неуважний.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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