КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:04
cohan написав:
уважаемые вкладчики, а как отсюда с карты вывести 900 грн ?
ОТП 3DS за 2 гривни понравилось, но все равно "платеж отклонен", там вообще все лимиты по нулям и нужнол поднимать?
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Investor_K
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:38
Investor_K написав: cohan написав:
уважаемые вкладчики, а как отсюда с карты вывести 900 грн ?
ОТП 3DS за 2 гривни понравилось, но все равно "платеж отклонен", там вообще все лимиты по нулям и нужнол поднимать?
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угу, чтобы снять лимиты на p2p, надо в отделение...
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cohan
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