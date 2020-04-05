КОМІНВЕСТБАНК

Снять через банкомат
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:04
Снять через банкомат
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:38
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:22
w-r-x скорее всего банк имеет ограничение от регулятора.Объем депозитов физ. лиц зафиксирован на определенную дату и банк может работать только в пределах зафиксированного объема. Поэтому и такой режим работы, забрали депозит -открылся лимит на привлечение. Но это только один из вариантов, хотя и самый реальный
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:35
Уже НБУ тормознув за те шо не виконує забаганки НБУ по величині % по депо?
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