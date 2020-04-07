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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:04

  cohan написав:уважаемые вкладчики, а как отсюда с карты вывести 900 грн ?
ОТП 3DS за 2 гривни понравилось, но все равно "платеж отклонен", там вообще все лимиты по нулям и нужнол поднимать?


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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:38

  Investor_K написав:
  cohan написав:уважаемые вкладчики, а как отсюда с карты вывести 900 грн ?
ОТП 3DS за 2 гривни понравилось, но все равно "платеж отклонен", там вообще все лимиты по нулям и нужнол поднимать?


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угу, чтобы снять лимиты на p2p, надо в отделение...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:22

w-r-x скорее всего банк имеет ограничение от регулятора.Объем депозитов физ. лиц зафиксирован на определенную дату и банк может работать только в пределах зафиксированного объема. Поэтому и такой режим работы, забрали депозит -открылся лимит на привлечение. Но это только один из вариантов, хотя и самый реальный
mike64
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:35

  mike64 написав:w-r-x скорее всего банк имеет ограничение от регулятора.Объем депозитов физ. лиц зафиксирован на определенную дату и банк может работать только в пределах зафиксированного объема. Поэтому и такой режим работы, забрали депозит -открылся лимит на привлечение. Но это только один из вариантов, хотя и самый реальный

Уже НБУ тормознув за те шо не виконує забаганки НБУ по величині % по депо?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:51

Квесторе_поверніться за маленький картельчик мы не говорим, это святое дело на ровном месте денег поднять, интересно, что НБУ обещал участникам сделки для поддержки их штанов (ликвидности)-рефинанс, но обещать не значит жениться, а кидать регулятор умеет, при этом с него как гуся-вода. Пока мы же видим двух "лишенцев" Коминвест и Аркада их действия зеркально похожи. за Аркаду некто Дубинский давно панихиду пел.О Коминвесте врать не буду, слухов не было.Видать регулятор в своей обычной манере "лечить" решил собакам хвост рубить по частям.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:53

  mike64 написав:w-r-x скорее всего банк имеет ограничение от регулятора.Объем депозитов физ. лиц зафиксирован на определенную дату и банк может работать только в пределах зафиксированного объема. Поэтому и такой режим работы, забрали депозит -открылся лимит на привлечение. Но это только один из вариантов, хотя и самый реальный

Сегодня был в отделении, снимал ограничения на п2п.
При мне позвонил чел, который хотел разместить 300К грн на депо. Менагер сообщила, что перезвонит ему, сама быстренько связалась с руководством, получила добро на принятие депо и перезвонила с сей радостной новостью клиенту. :D
la9
 
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