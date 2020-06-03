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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:25

Здесь можно дистанционно разместить депо, предварительно отрыв счёт или карты?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:29

novichok

ІБ для фізиків тут (ще) нема, лише для ФОП-ів, юриків..
щодо закидки СЕПом прямо на депо-рахунок - не знаю.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:32

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  greenozon написав:щодо закидки СЕПом прямо на депо-рахунок - не знаю.

нет, только через кассу
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:50

Ше не хоче банка про 1 квартал року 2020 нам розказати
http://www.coopinvest.com.ua/uk/about/report/year2020
Катерина уважно слідкує...коли?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:53

  greenozon написав:
  wolt450 написав:ставки здулися
впали з лідерів ринку


Так, це вони порізали ставки в продукті "Звичайний", зате тепер засяяв новими фарбами інший - "Вільний+"

http://www.coopinvest.com.ua/uk/individ ... subbutton4

на 2 роки дуже навіть норм



уже 14-14.5% :(
правда. минималку понизили
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:13

Re: КОМІНВЕСТБАНК

хто знає, як тут з датами?
за договором депозит у мене по 5 червня,
я 5го зможу перекласти або в прольоті до вівторка?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:04

  Basilio2020 написав:хто знає, як тут з датами?
за договором депозит у мене по 5 червня,
я 5го зможу перекласти або в прольоті до вівторка?

можна 5
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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