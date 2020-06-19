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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 21:25
Здесь можно дистанционно разместить депо, предварительно отрыв счёт или карты?
Додано: Нед 03 тра, 2020 21:29
novichok
ІБ для фізиків тут (ще) нема, лише для ФОП-ів, юриків..
щодо закидки СЕПом прямо на депо-рахунок - не знаю.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:32
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:50
Ше не хоче банка про 1 квартал року 2020 нам розказати
Катерина уважно слідкує...коли?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:53
уже 14-14.5%
правда. минималку понизили
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:13
Re: КОМІНВЕСТБАНК
хто знає, як тут з датами?
за договором депозит у мене по 5 червня,
я 5го зможу перекласти або в прольоті до вівторка?
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:04
можна 5
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:17
Теж на початку червня хочу поповнити гривневий стовпець.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:05
По гривні можна стовбанутись тут
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 20 чер, 2020 08:20
Re: КОМІНВЕСТБАНК
С пополнением столба у кого-то были отказы?
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