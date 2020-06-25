КОМІНВЕСТБАНК

В 1-ій декаді червня все Ок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 09:19
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:24
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:15
Конячники на 5 років під 15%...всього 50000.
Звичайний депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:22
Як юрик під 17,5% я б не ризикнув в цій банці
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 25 чер, 2020 22:47
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:22
Все правильно...переносим від Порохбанки десятирічні до Конячників на пятирічні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:44
В порохобанке расторгаемые разве ?
или при понижении ставки дают выбрать?
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:47
+50грн !
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