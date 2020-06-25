RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.2 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
56%
5
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 09:19

  vpchelko написав:С пополнением столба у кого-то были отказы?

В 1-ій декаді червня все Ок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33895
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:24

  vpchelko написав:С пополнением столба у кого-то были отказы?

На этой неделе пополнял, проблем не было.
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 707
З нами з: 28.04.08
Подякував: 78 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:15

Конячники на 5 років під 15%...всього 50000.
Звичайний депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33895
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:22

Як юрик під 17,5% я б не ризикнув в цій банці
https://www.atcominvestbank.com/uk/corporate/cdeposits
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33895
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:47

  Квесторе_поверніться написав:Конячники на 5 років під 15%...всього 50000.
Звичайний депо.

не звичайний, він з поповненням мин 10000, що робить його гарним стовпом :wink:
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:22

  deneg net написав:
  Квесторе_поверніться написав:Конячники на 5 років під 15%...всього 50000.
Звичайний депо.

не звичайний, він з поповненням мин 10000, що робить його гарним стовпом :wink:

Все правильно...переносим від Порохбанки десятирічні до Конячників на пятирічні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33895
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:44

  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:
  Квесторе_поверніться написав:Конячники на 5 років під 15%...всього 50000.
Звичайний депо.

не звичайний, він з поповненням мин 10000, що робить його гарним стовпом :wink:

Все правильно...переносим від Порохбанки десятирічні до Конячників на пятирічні.


В порохобанке расторгаемые разве ?
или при понижении ставки дают выбрать?
Sergion
 
Повідомлень: 438
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:47

Sergion
/viewtopic.php?p=4999472#p4999472
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8823
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (585)
26.06.2020 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.