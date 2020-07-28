оце дійсно виняток БСУ, а який саме, 2річний?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:28
Re: КОМІНВЕСТБАНК
оце дійсно виняток БСУ, а який саме, 2річний?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:42
Всі чотири
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:44
Re: КОМІНВЕСТБАНК
кто работает с этим банком, есть ли какие-либо нюансы?
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:07
Тільки в гривні...% по депо на карту...поки що тарифи приємні...тьху-тьху.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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