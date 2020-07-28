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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.2 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
56%
5
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:28

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  wolt450 написав:Валюта проти шерсті вгору


оце дійсно виняток БСУ, а який саме, 2річний?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:42

  greenozon написав:
  wolt450 написав:Валюта проти шерсті вгору


оце дійсно виняток БСУ, а який саме, 2річний?
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Всі чотири
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:44

Re: КОМІНВЕСТБАНК

кто работает с этим банком, есть ли какие-либо нюансы?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:07

  бульбик написав:кто работает с этим банком, есть ли какие-либо нюансы?

Тільки в гривні...% по депо на карту...поки що тарифи приємні...тьху-тьху.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:49

  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:кто работает с этим банком, есть ли какие-либо нюансы?

Тільки в гривні...% по депо на карту...поки що тарифи приємні...тьху-тьху.


Спасибо. Это всё понятно. Вопрос был о нюансах..
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:12

  бульбик написав: Вопрос был о нюансах..



есть такой нюанс, что с донбасской пропиской они отказывают в размещении депо :(
kostya77
 
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