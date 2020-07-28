КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:28
wolt450 написав:
Валюта проти шерсті вгору
оце дійсно виняток БСУ, а який саме, 2річний?
http://prntscr.com/tben2r
greenozon
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Додано: Суб 04 лип, 2020 00:42
greenozon написав: wolt450 написав:
Валюта проти шерсті вгору
оце дійсно виняток БСУ, а який саме, 2річний?
http://prntscr.com/tben2r
Всі чотири
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:44
кто работает с этим банком, есть ли какие-либо нюансы?
бульбик
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:07
бульбик написав:
кто работает с этим банком, есть ли какие-либо нюансы?
Тільки в гривні...% по депо на карту...поки що тарифи приємні...тьху-тьху.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:49
Квесторе_поверніться написав: бульбик написав:
кто работает с этим банком, есть ли какие-либо нюансы?
Тільки в гривні...% по депо на карту...поки що тарифи приємні...тьху-тьху.
Спасибо. Это всё понятно. Вопрос был о нюансах..
бульбик
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:12
бульбик написав:
Вопрос был о нюансах..
есть такой нюанс, что с донбасской пропиской они отказывают в размещении депо
kostya77
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