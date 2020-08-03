дурдом, тут було колись 8 по валюті??
я максимум 6 застав
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:51
Re: КОМІНВЕСТБАНК
дурдом, тут було колись 8 по валюті??
я максимум 6 застав
+50грн !
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Додано: Пон 03 сер, 2020 19:05
Клиенты в банках,раньше были чем форум на просторах интернета
никому не верю
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:32
Перед тим по 10 навіть не стовбився, бо Приват і тд більше давали
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Додано: Пон 03 сер, 2020 21:45
Тут в валюте и по 12 было
А в А-банке аж по 13 было. Причем, безналоговых.
Смысл теперь вспоминать, как было?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:46
lubopytnaya и я вставлю свою баничку Дельта 15% в 2009 году.
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