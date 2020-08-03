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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.1 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:51

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  wolt450 написав:старі валютні під 8% капають

дурдом, тут було колись 8 по валюті??
я максимум 6 застав
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:05

  greenozon написав:
  wolt450 написав:старі валютні під 8% капають

дурдом, тут було колись 8 по валюті??
я максимум 6 застав
Клиенты в банках,раньше были чем форум на просторах интернета
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:32

  greenozon написав:
  wolt450 написав:старі валютні під 8% капають

дурдом, тут було колись 8 по валюті??
я максимум 6 застав


Перед тим по 10 навіть не стовбився, бо Приват і тд більше давали
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:45

  greenozon написав:
  wolt450 написав:старі валютні під 8% капають

дурдом, тут було колись 8 по валюті??
я максимум 6 застав

Тут в валюте и по 12 было
А в А-банке аж по 13 было. Причем, безналоговых.
Смысл теперь вспоминать, как было?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:46

lubopytnaya и я вставлю свою баничку :mrgreen: Дельта 15% в 2009 году.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 05:21

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Держал в Индустриале под 15%, в Таврике - 18% было! Но это всё в прошлом!
Gonzik
 
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