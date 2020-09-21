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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.1 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:17

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Ставочки по депозитам вже не такі цікаві.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:24

  Daswer написав:Ув. колеги подскажите как снимать деньги без комисии? Если снимать в банкоматах сети Укркарт, есть комиссия? Сколько стоит тянут на моно или Альфу? Есть способ без поездки в отделения или к их банкомата снять проценты от депо? Спс.


там если карта самая простая - с нее не очень-то потянешь )),
а так в их банкомате за снятие одну гривну берут
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:11

  cohan написав:
  Daswer написав:Ув. колеги подскажите как снимать деньги без комисии? Если снимать в банкоматах сети Укркарт, есть комиссия? Сколько стоит тянут на моно или Альфу? Есть способ без поездки в отделения или к их банкомата снять проценты от депо? Спс.


там если карта самая простая - с нее не очень-то потянешь )),
а так в их банкомате за снятие одну гривну берут

Тарифи тут
https://www.atcominvestbank.com/uploads ... c_jbc1.pdf
лежать.
З депокарти невеликі суми нормально тягнуться...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:14

  Investor_K написав:Ставочки по депозитам вже не такі цікаві.

Приносите 50000 і на 2 роки 13% грязними...і можна поповнювати.
Хто не застовбився раніше...є такий варіант.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:18

Відсотки на залишок по пенсійним
поточним рахункам
9 %

пенсіонерам мало б зацікавити.. :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Ставочки по депозитам вже не такі цікаві.

Приносите 50000 і на 2 роки 13% грязними...і можна поповнювати.
Хто не застовбився раніше...є такий варіант.

Это пока дают пополнять. При каждом пополнении пишется заявление банку с просьбой разрешить операцию. То есть в любой момент банк может запретить пополнение.
Djus
 
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