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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:17
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Ставочки по депозитам вже не такі цікаві.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:24
там если карта самая простая - с нее не очень-то потянешь )),
а так в их банкомате за снятие одну гривну берут
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:11
Тарифи тут
лежать.
З депокарти невеликі суми нормально тягнуться...
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:14
Приносите 50000 і на 2 роки 13% грязними...і можна поповнювати.
Хто не застовбився раніше...є такий варіант.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:18
Відсотки на залишок по пенсійним
поточним рахункам
9 %
пенсіонерам мало б зацікавити..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 вер, 2020 20:28
Это пока дают пополнять. При каждом пополнении пишется заявление банку с просьбой разрешить операцию. То есть в любой момент банк может запретить пополнение.
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