КОМІНВЕСТБАНК

Daswer написав:Ув. колеги подскажите как снимать деньги без комисии? Если снимать в банкоматах сети Укркарт, есть комиссия? Сколько стоит тянут на моно или Альфу? Есть способ без поездки в отделения или к их банкомата снять проценты от депо? Спс.
там если карта самая простая - с нее не очень-то потянешь )), а так в их банкомате за снятие одну гривну берут
Daswer написав:Ув. колеги подскажите как снимать деньги без комисии? Если снимать в банкоматах сети Укркарт, есть комиссия? Сколько стоит тянут на моно или Альфу? Есть способ без поездки в отделения или к их банкомата снять проценты от депо? Спс.
там если карта самая простая - с нее не очень-то потянешь )), а так в их банкомате за снятие одну гривну берут
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Investor_K написав:Ставочки по депозитам вже не такі цікаві.
Приносите 50000 і на 2 роки 13% грязними...і можна поповнювати. Хто не застовбився раніше...є такий варіант.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.