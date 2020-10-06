КОМІНВЕСТБАНК

Это в каком городе такое?
В Киеве пару недель назад пополнила свой столбик 600$, открытый год назад под 6% на 5 лет. Пришла, свободно пополнила на 5400$ без всяких заявлений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:57
Это в каком городе такое?
В Киеве пару недель назад пополнила свой столбик 600$, открытый год назад под 6% на 5 лет. Пришла, свободно пополнила на 5400$ без всяких заявлений.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 06 жов, 2020 23:09
lubopytnaya
треба було на 54 000
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 жов, 2020 23:27
Нетреба
Во-первых, у меня нет свободных 54000$
А во-вторых, у Фонда нет большого желания повышать гарантированную сумму.
Жадность и Отвага!
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