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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.1 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:57

  Djus написав: Это пока дают пополнять. При каждом пополнении пишется заявление банку с просьбой разрешить операцию. То есть в любой момент банк может запретить пополнение.

Это в каком городе такое?

В Киеве пару недель назад пополнила свой столбик 600$, открытый год назад под 6% на 5 лет. Пришла, свободно пополнила на 5400$ без всяких заявлений.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:09

lubopytnaya
треба було на 54 000
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:27

  greenozon написав:lubopytnaya
треба було на 54 000

Нетреба :D
Во-первых, у меня нет свободных 54000$
А во-вторых, у Фонда нет большого желания повышать гарантированную сумму.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 32333435
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