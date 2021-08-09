Комінвестбанк скасував допемісію на 60 млн грн Понеділок, 09 серпня 2021 14:56 Автор Финансовый клуб Комінвестбанк вирішив скасувати випуск акцій на 60 млн грн.
«АТ «Комерційний інвестиційний банк» повідомляє осіб, з якими укладалися договори купівлі-продажу цінних паперів при додатковій емісії, про прийняте 29 липня 2021 року рішення наглядової ради про відмову від емісії акцій», – заявив банк.
Тепер акціонери банки мають отримати свої кошти, які вони направляли на викуп акцій.
«Згідно з умовами рішення про емісію акцій, АТ «Комінвестбанк» не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від емісії акцій повертає внески, внесені в оплату за акції, першим власникам шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок першого власника», – заявив банк.
Причини скасування допемісії банк не повідомляє.
5 травня 2021 року на позачергових зборах акціонерів Комінвестбанку було вирішено збільшити розмір його статутного капіталу на 60 млн грн за рахунок розміщення 12 тис. додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
Його статутний капітал становив 250 млн грн. Із врахуванням 60 млн грн незавершенної допемісії власний капітал банку на 1 липня становив 371,647 млн грн.
Станом на 1 січня 2021 року Володимир Гісем володіє 57,938% акцій банку.
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