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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.3 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 09:37

Нормальный банк. Можно размещать. работаем уже 3 года. Юрлицо
gallinazzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 18:56

  gallinazzzz написав:Нормальный банк. Можно размещать. работаем уже 3 года. Юрлицо

Всего-то 3 года? Это не срок :wink:
Мы с банком 20 лет успешно работали, но это не спасло его от ВА и ликвидации в 2014-м году.
Теперь вот ждем 7-ю очередь от Фонда :D
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:23

  lubopytnaya написав:
  gallinazzzz написав:Нормальный банк. Можно размещать. работаем уже 3 года. Юрлицо

Всего-то 3 года? Это не срок :wink:
Мы с банком 20 лет успешно работали, но это не спасло его от ВА и ликвидации в 2014-м году.
Теперь вот ждем 7-ю очередь от Фонда :D


в Декабре согласовывал сумму вклада
в января , уточнили что они ни ТО имели ввиду и при внесении средства , ОБЯЗАТЕЛЬНО ! документальное происхождение средств - банк со сто процентными странностями :mrgreen:

Между 6% в евро тут и 3 % в ПРО , даже с абонкой , но без маразма , я выбрал меньшее зло
Пусть урюки учат матчасть , а не крутят турские новости по плазме :)
никому не верю
sens
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