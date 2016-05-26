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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.1 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:38

  cohan написав:с 20 мая новые тарифы по депо тут


дуже по бізнесовому (нейтрально)
ви кажіть куди вітер дує, тут усі свої! :x
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:26

  greenozon написав:
  cohan написав:с 20 мая новые тарифы по депо тут


дуже по бізнесовому (нейтрально)
ви кажіть куди вітер дує, тут усі свої! :x

Я відкривав то було 5.75% кілька міс тому
Так що далеко не нейтрально
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:00

Ставка по гривне 13%. Банк в удобном месте. Это плюсы. Минус в том, что нет интернет-банкинга и карточек под депозит. Был весьма удивлен такой убогой технологичностью. :roll: Еще девочки симпатичные. Это тоже можно отнести к плюсам. :wink:
darmet
 
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darmet с 3 июля --- 11%. Вместо девочек лучше бы 13% сохранили.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:43

  Вкладник-21 написав:darmet с 3 июля --- 11%. Вместо девочек лучше бы 13% сохранили.
14% земельный капитал. не благодарите.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:03

  darmet написав:Ставка по гривне 13%. Банк в удобном месте. Это плюсы. Минус в том, что нет интернет-банкинга и карточек под депозит. Был весьма удивлен такой убогой технологичностью. :roll: Еще девочки симпатичные. Это тоже можно отнести к плюсам. :wink:

Кроме отделение в Киеве,это тоже жирный минус
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:08

Старі граблі

  sens написав:
  darmet написав:Ставка по гривне 13%. Банк в удобном месте. Это плюсы. Минус в том, что нет интернет-банкинга и карточек под депозит. Был весьма удивлен такой убогой технологичностью. :roll: Еще девочки симпатичные. Это тоже можно отнести к плюсам. :wink:

Кроме отделение в Киеве,это тоже жирный минус
і знову за старе... квитанція про зняття сумми з іншого банку не підходить як джерело походження грошей,а відсотки - так. Питання - як розподілити де відсотки,або де тіло вкладу,якщо вклад з капіталізацією та виплатою на тіло вклада? В самому банку не надають письмового джерела ,що саме підпадає під джерело,тільки усні консультації від менеджера банку. На 1 іпн не більше 150 к грн
никому не верю
sens
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