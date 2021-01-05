КРЕДИТВЕСТ БАНК

дуже по бізнесовому (нейтрально) ви кажіть куди вітер дує, тут усі свої!
Я відкривав то було 5.75% кілька міс тому Так що далеко не нейтрально
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ставка по гривне 13%. Банк в удобном месте. Это плюсы. Минус в том, что нет интернет-банкинга и карточек под депозит. Был весьма удивлен такой убогой технологичностью. Еще девочки симпатичные. Это тоже можно отнести к плюсам.
darmet написав:Ставка по гривне 13%. Банк в удобном месте. Это плюсы. Минус в том, что нет интернет-банкинга и карточек под депозит. Был весьма удивлен такой убогой технологичностью. Еще девочки симпатичные. Это тоже можно отнести к плюсам.
darmet написав:Ставка по гривне 13%. Банк в удобном месте. Это плюсы. Минус в том, что нет интернет-банкинга и карточек под депозит. Был весьма удивлен такой убогой технологичностью. Еще девочки симпатичные. Это тоже можно отнести к плюсам.
Кроме отделение в Киеве,это тоже жирный минус
і знову за старе... квитанція про зняття сумми з іншого банку не підходить як джерело походження грошей,а відсотки - так. Питання - як розподілити де відсотки,або де тіло вкладу,якщо вклад з капіталізацією та виплатою на тіло вклада? В самому банку не надають письмового джерела ,що саме підпадає під джерело,тільки усні консультації від менеджера банку. На 1 іпн не більше 150 к грн
Ромасик написав:sens, в виписці по депозиту/рахунку для виплати депозиту є інфа по %%.
це зрозуміло,але у виписці будуть ВСІ операції ,а не тільки відсотки тому і не зрозуміло,чому необхідно робити таку гімняну роботу,і чому витребують саме відсотки , бо квітанції про зняття всього вкладу з іншого банку не можуть бути прийнятим банком КВ . так само у мене є картка на яку отримую заробітну плату і не тільки , але знову треба брати в руки маркер та робити гімняну роботу двічі Я вирішив залишити десь 4250 ойро аніж займатися ...