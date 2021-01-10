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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.1 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:07

  wtf написав:
  sens написав:і чому витребують саме відсотки

потому что відсотки есть доход , такой же как зарплата и прочее, который позволяет подтвердить источник происхождения средств


це вірно наполовину
якщо ВИ отримали хабар в розмірі 1000 мінімальних ЗП і поклали на депозит , то відсотки це з ВАШОЇ точки зору ВІДОКРЕМЛЕНІ КОШТИ :?: зрозуміла думка :D
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:09

  sens написав:
  Ромасик написав:sens, в виписці по депозиту/рахунку для виплати депозиту є інфа по %%.

це зрозуміло,але у виписці будуть ВСІ операції ,а не тільки відсотки
тому і не зрозуміло,чому необхідно робити таку гімняну роботу,і чому витребують саме відсотки , бо квітанції про зняття всього вкладу з іншого банку не можуть бути прийнятим банком КВ . так само у мене є картка на яку отримую заробітну плату і не тільки , але знову треба брати в руки маркер та робити гімняну роботу двічі :mrgreen:
Я вирішив залишити десь 4250 ойро аніж займатися ...

таке то... протоптуйте стежку в податкову за швидкими довідками про доходи. Якщо звісно, податкова про них знає :wink:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 07:21

  Ромасик написав:
  sens написав:
  Ромасик написав:sens, в виписці по депозиту/рахунку для виплати депозиту є інфа по %%.

це зрозуміло,але у виписці будуть ВСІ операції ,а не тільки відсотки
тому і не зрозуміло,чому необхідно робити таку гімняну роботу,і чому витребують саме відсотки , бо квітанції про зняття всього вкладу з іншого банку не можуть бути прийнятим банком КВ . так само у мене є картка на яку отримую заробітну плату і не тільки , але знову треба брати в руки маркер та робити гімняну роботу двічі :mrgreen:
Я вирішив залишити десь 4250 ойро аніж займатися ...

таке то... протоптуйте стежку в податкову за швидкими довідками про доходи. Якщо звісно, податкова про них знає :wink:
нащо? Не буду писать рекламу,но квитанции с выплатой кредиторских требований признали официальным источником происхождения средств и подтверждены Фондом,в самом банке подчеркиваю не знают и не предоставляют письменной инструкции,где по мнению банки(!) изложены ВСЕ доступные источники и согласованные с НБУ. Поэтому, будим довольствоваться допустимым граничным значением . Может кому-то совет ваш будит полезным,отдельное спасибо,но из-за "50 копеек ссориться с кумовьями" это не наш метод.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:02

sens, ги, логіка трохи поламалася, але... ви писали про те, що вони не визнали квитанцію про видачу коштів, але не про те, що вони не визнали виписку з формулюванням "виплата депозиту", що близько до виплати кредиторських вимог. Але, розумію, практично те ж, що і зняття коштів. Проте, може певна демагогія має юридичний сенс :D
Або вони тупо не знали, що таке кредиторвські вимоги і злякалися :mrgreen:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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