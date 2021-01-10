КРЕДИТВЕСТ БАНК

це вірно наполовину
якщо ВИ отримали хабар в розмірі 1000 мінімальних ЗП і поклали на депозит , то відсотки це з ВАШОЇ точки зору ВІДОКРЕМЛЕНІ КОШТИ зрозуміла думка
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:07
це вірно наполовину
якщо ВИ отримали хабар в розмірі 1000 мінімальних ЗП і поклали на депозит , то відсотки це з ВАШОЇ точки зору ВІДОКРЕМЛЕНІ КОШТИ зрозуміла думка
никому не верю
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:09
таке то... протоптуйте стежку в податкову за швидкими довідками про доходи. Якщо звісно, податкова про них знає
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 07 січ, 2021 07:21
нащо? Не буду писать рекламу,но квитанции с выплатой кредиторских требований признали официальным источником происхождения средств и подтверждены Фондом,в самом банке подчеркиваю не знают и не предоставляют письменной инструкции,где по мнению банки(!) изложены ВСЕ доступные источники и согласованные с НБУ. Поэтому, будим довольствоваться допустимым граничным значением . Может кому-то совет ваш будит полезным,отдельное спасибо,но из-за "50 копеек ссориться с кумовьями" это не наш метод.
никому не верю
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:02
sens, ги, логіка трохи поламалася, але... ви писали про те, що вони не визнали квитанцію про видачу коштів, але не про те, що вони не визнали виписку з формулюванням "виплата депозиту", що близько до виплати кредиторських вимог. Але, розумію, практично те ж, що і зняття коштів. Проте, може певна демагогія має юридичний сенс
Або вони тупо не знали, що таке кредиторвські вимоги і злякалися
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:04
Просто им глубоко на не турков-физикOFF
никому не верю
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